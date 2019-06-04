شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 04-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولات لاختراق مستوى 1.2675 لكن دون أن يتمكّن من الثبات فوقه حتى الآن، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق هذه المقاومة أو كسر الدعم 1.2636 للحصول على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصادر هذا الصباح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2570 والمقاومة 1.2740

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير