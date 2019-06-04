شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الدولى يعلن نجاح أول برنامج تدريبى فى التكنولوجيا المالية للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق البنك التجارى الدولي- مصر، أكبر بنوك القطاع الخاص، أول برنامج تدريبى متخصص فى مجال التكنولوجيا المالية للفتيات حديثى التخرج، فى إطار جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصادياً وتوعيتها بمفهوم الشمول المالي.

ويهدف البرنامج إلى تنمية وتثقيف الفتيات حديثى التخرج فى مجال التكنولوجيا المالية ودعمهم للعمل فى البنوك والشركات المالية الكبرى، فى ظل الرعاية والدعم الذى تحظى به المرأة من قبل القيادة السياسية.

وقال محمد السنارى رئيس قطاع الموارد البشرية إن البنك نجح بالفعل فى تخريج أول دفعة من البرنامج، وشملت الدفعة الأولى 12 فتاة حديثة التخرج تم اختبارهم بعناية قبل قبولهم فى البرنامج، لافتا إلى أن البنك يقيمارن قدرات الفتيات بعد إنتهاءانتهاء البرنامج ليكون لهم الأولوية فى التوظيف بالبنك التجارى الدولى وفقا للمتطلبات المتاحة فى حينه.

وأضاف أن البرنامج مدته 7 أسابيع وتم من خلاله عقد ورش عمل مكثفة فى الإدارات المتخصصة فى التكنولوجيا المالية بالمركز الرئيسى للبنك، لافتا إلى أن البنك يسعى من خلال هذا البرنامج إلى التخلص من المعتقدات الخاطئة بعدم قدرة المرأة على العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

Advertisements

وبحسب السنارى تحصل المتدربات اللاتى تجاوزن الدورة بنجاح على شهادة رسمية من البنك تفيد ذلك، وانجاز المهام المطلوبة منهم بكفاءة وفقا لاستيعابهم للبرامجدورات المختلفة.

وأشار إلى أن البرنامج يضع الفتيات والمؤسسات المالية على أهبة الاستعداد للإنطلاق نحو مستقبل أرحب فى قطاع ينمو بمعدلات غير مسبوقة عالميا ومحليا، وأن البنك يدرس الاستمرار فى البرنامج بعد نجاح التجربة الأولى بنجاح منقطع النظير.

وذكر السنارى أن البنك يضع ضمن مستهدفاته فى مختلف القطاعات تعزيز مشاركة المرأة فى مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التى تشهدها الدولة، وتفعيل دورها فى خدمة المجتمع، مما يؤهلها من النهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل فى مختلف ميادين العمل الوطني.

وأكد أن "البنك التجارى الدولي" يفى دائما بالمعايير الدولية لتمكين المرأة، ويتضح ذلك بقوة من إدراج البنك فى مؤشر "بلومبرج للمساواة بين الجنسين" لعام 2019، حيث يُعد "التجارى الدولي" هو أول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لذلك المؤشر الذى يضم 230 مؤسسة من جميع أنحاء العالم.