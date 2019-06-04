شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: ضخ 1.4 مليار جنيه بالربع الأول من 2019 لتمويل 62 ألف مشروع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن إجمالى قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية سجلت 1.479 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى.
وأضافت فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم تمويل حوالي 62 ألف مشروع صغير ومتناهى وفرت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019 وفرت قرابة 97 ألف فرصة عمل.
وتابعت أن الجهاز يساهم فى عمليات تسويق المنتجات، وتقديم تدريب للشباب لعمل مشروع أو فكرة مشروع، والتعريف بكيفية استخراج المستندات والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى، وتقديم تدريب حول كيفية إدارة المشروعات، وتقديم استشارات لتنمية المشاريع.
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