شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مكاسب لحماية صناعة الحديد والصلب من الواردات المغرقة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد كبير من المكاسب الاقتصادية التى حملها القرار رقم 346 لسنة 2019 والذى قضى بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح " أسياخ وقضبان وعيدان"، منتجات جاهزة من حديد بنسبة 25 % أو صلب من غير الخلائط "البيليت" بنسبة 15 %، عددا من الفوائد الهامة أهمها:..
- توجيه حصيلة الرسوم إلى صندوق دعم وتنمية الصادرات
- حماية استثمارات محلية بأكثر من 150 مليار جنيه.
- الحفاظ على أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة.
- استغلال الطاقات الإنتاجية للصناعة المحلية بدلا من الاعتماد على الاستيراد
- الحد من نزيف العمل لصالح المنتجات المستوردة.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 مكاسب لحماية صناعة الحديد والصلب من الواردات المغرقة.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.