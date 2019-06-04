شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مكاسب لحماية صناعة الحديد والصلب من الواردات المغرقة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد كبير من المكاسب الاقتصادية التى حملها القرار رقم 346 لسنة 2019 والذى قضى بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح " أسياخ وقضبان وعيدان"، منتجات جاهزة من حديد بنسبة 25 % أو صلب من غير الخلائط "البيليت" بنسبة 15 %، عددا من الفوائد الهامة أهمها:..

- توجيه حصيلة الرسوم إلى صندوق دعم وتنمية الصادرات

- حماية استثمارات محلية بأكثر من 150 مليار جنيه.

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- الحفاظ على أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة.

- استغلال الطاقات الإنتاجية للصناعة المحلية بدلا من الاعتماد على الاستيراد

- الحد من نزيف العمل لصالح المنتجات المستوردة.