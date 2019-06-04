شكرا لقرائتكم الأسهم البحرينية تخسر 3.7 مليون دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 11 ساعة في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 3 يونيو 2019 / 18:44

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين تراجعه بنهاية تعاملات اليوم (الاثنين) بنسبة 0.04 في المئة تعادل 0.60 نقطة، هبوطا الى 1434.62 نقطة في مقابل 1435.22 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 7.28 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع 0.33 في المئة ما يعادل 2.51 نقطة، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 6.90 في المئة.



Advertisements

أما عن الاجماليات، نجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 2.33 مليون سهم في مقابل 1.6 مليون اليوم السابق بنسبة 49 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 472 ألف دينار في مقابل 388 ألف اليوم السابق بنسبة 22 في المئة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 73 صفقة بزيادة 11 في المئة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.89 بليون دينار بخسارة 3.7 مليون دينار نسبتها 0.04 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 11 شركة، ارتفعت أسهم 3 شركات منها، بينما هبطت شركة واحدة، واستقرت أسهم 7 شركات.

وجاء قطاع المصارف في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 235 ألف دينار بحريني، شكلت 38 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.08 مليون سهم، نفذت من خلال 29 صفقة.

وجاء سهم الاهلي المتحد في صدارة الأسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 136 ألف دينار، نسبتها 28 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 554 ألف سهم.