شكرا لقرائتكم "العقارات" يسجل أكبر خسارة في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 12 ساعة في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 3 يونيو 2019 / 17:42

سجلت بورصة قطر في جلستها الأخيرة اليوم (الأربعاء) وقبل عطلة عيد الفطر المبارك ارتفاعا في معدلات الأداء، بينما سجلت 26 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 11 شركة من أصل 42 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة أخرى، واستقرت شركتان، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 568 بليون ريال بزيادة 7 بلايين نستبها 1.25 في المئة.



أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا قيمة الاسهم المتداولة 123 في المئة الى 440 مليون ريال، في مقابل 197 مليون ريال وصعدت الكمية المتداولة 31 في المئة الى 13 مليون سهم، في مقابل 9.6 مليون، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 60 في المئة الى 9205 صفقات في مقابل 5736 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع 1.49 في المئة من قيمته، تعادل 151 نقطة، وصولا الى 10319 نقطة في مقابل 10168 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 0.20 في المئة.

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أما عن اداء القطاعات، فنجد تراجع مؤشر العقارات 0.46 في المئة، الى 1564 نقطة، تلاه مؤشر الاتصالات الخاسر 0.20 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات 9 قطاعات، تصدرها مؤشر المصارف المرتفع 2.34 في المئة الى 3988 نقطة، تلاه مؤشر النقل المرتفع 1.62 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر العائد الاجمالي 1.49 في المئة.

وسجل مؤشر جميع الاسهم رابع أكبر زيادة 1.30 في المئة، تلاه مؤشر الخدمات الصاعد 1.09 في المئة، وسجل مؤشر الصناعة أقل زيادة نسبتها 0.22 في المئة.