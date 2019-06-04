شكرا لقرائتكم ترامب: الرسوم الجمركية على واردات الصين لا ترفع التضخم الأميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 13 ساعة في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 3 يونيو 2019 / 17:33

لندن - رويترز - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الواردات من الصين لا تدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، بل تحفز شركات التصنيع في بكين على الانتقال إلى مكان آخر.



وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" بعد وقت قليل من بدء زيارة رسمية إلى بريطانيا: "الكثير من الشركات تغادر الصين إلى دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، بهدف تجنب دفع الرسوم الجمركية". وأضاف: "لا زيادة واضحة في التكاليف أو التضخم، لكن الولايات المتحدة تحصل على بلايين الدولارات".