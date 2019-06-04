شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت... وتراجع الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 14 ساعة في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 3 يونيو 2019 / 17:12

حققت بورصة الكويت في آخر تعاملاتها اليوم (الاثنين) وقبل عطلة عيد الفطر تراجعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الاسهم المتداولة وكميتها، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة 10 في المئة الى 20 مليون دينار في مقابل 22 مليونا لليوم السابق فيما تراجعت الكمية المتداولة 14 في المئة الى 62 مليون سهم في مقابل 72 مليونا، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 3.4 في المئة الى 4008 صفقات في مقابل 4151 صفقة.



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صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة ، تصدرها مؤشر السوق الأول بأكبر زيادة في البورصة 0.76 في المئة تعادل 47 نقطة، صعودا الى مستوى 6276 نقطة في مقابل 6229 نقطة اليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس اقل زيادة نسبتها 0.47 في المئة تعادل 22 نقطة الى 4767 نقطة في مقابل 4745 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام 0.68 في المئة تعادل 39 نقطة الى 5765 نقطة في مقابل 5726 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم «هيومن سوفت» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 2.01 في المئة، وصولاً إلى 3.400 فلس، من تداول 47 ألف سهم، بلغت قيمتها 160 ألف دينار.

وسجل سهم «القرين» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره 0.80 في المئة، هبوطا إلى 373 فلس، من تداول 411 ألف سهم، قيمتها 154 ألف دينار، نُفذت من خلال 615 صفقة.

وحقق سهم «وطني» أكبر سيولة متداولة 5.6 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 1.04 في المئة الى 974 فلس.