عائد سندات الخزانة يواصل التراجع صوب 2%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، ليواصل خسائره التي بدأت الشهر الماضي، بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالحرب التجارية ومدى تأثيرها في الاقتصاد، حيث بلغ العائد على هذه السندات لأجل 10 سنوات أدنى مستوى له منذ 20 شهراً.

وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى نحو 2.07% في بداية تعاملات يوم أمس الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر/‏ أيلول 2017، كما كان العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً منخفضاً عند 2.55%.

وبسبب البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال وتزايد احتمال خفض سعر الفائدة وتصاعد التوترات التجارية، خفض بنك «جيه بي مورجان» العائد المستهدف للسندات بأجل 10 سنوات إلى 1.75% من 2.45%.

وأظهر استطلاع اقتصادي نشر أمس الاثنين، أن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بحلول العام المقبل، ازدادت بشكل كبير، حيث إن زيادة الحمائية لا تزال تشكل أكبر تهديد اقتصادي.

إلا أن الاستطلاع الذي شارك فيه 53 من المحللين الاقتصاديين من كبرى الشركات والجامعات الأمريكية جرى في النصف الأول من شهر أيار/‏مايو، أي في الوقت الذي اتخذت فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين منحى مفاجئاً نحو الأسوأ، ولكن قبل تهديد الرئيس دونالد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين في الخلاف حول الهجرة تبدأ ب 5% وتتصاعد بسرعة إلى 25%.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن احتمالات حدوث ركود اقتصادي أمريكي قبل نهاية 2020 تصل إلى 60%، أي تقريباً ضعف التوقعات في الاستطلاع السابق.

وقال نحو 90% من المشاركين في الاستطلاع إنهم خفضوا توقعاتهم للنمو في الأشهر الأخيرة بسبب السياسة التجارية الأمريكية التي تشتمل على معارك مع جميع الشركاء التجاريين.

ويتوقع المشاركون في الاستطلاع ، انخفاض نمو إجمالي الناتح المحلي إلى 2,6% هذا العام و2,1% بالعام المقبل، مقارنة مع 2,9% بنهاية 2018. (أ.ف.ب)