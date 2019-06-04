«دو» تسلم أول محمول متوافق مع تقنية الجيل الخامس

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سلمت «دو»، أمس، هواتف أكسون برو 10، الذي يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس لأوائل عملائها المسجّلين مسبقاً، في الإمارات. يأتي ذلك في إطار تعاونها مع «زد تي إي»، المزود العالمي الرائد للهواتف المحمولة، لاتاحة الفرصة لجميع سكان الدولة لاستكشاف قوة وفعالية الاتصال باستخدام تقنية الجيل الخامس وتوفيرها لهم على نحو مبتكر.

وتسلّم المواطن عبدالله أحمد فرج والمواطن عبدالله الشحي هواتفهم من «دو»، ليكونوا من بين أول من يستخدم تقنيات الاتصال من الجيل الخامس في الدولة وعلى مستوى المنطقة ككل. وتعتبر «دو» من أول المشغلين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا التي توفر لعملائها تجربة أعلى سرعات الاتصال بتقنية الجيل الخامس تصل إلى ما يزيد على 1.26 جيجابت في الثانية على شبكة الجيل الخامس المتوفرة حالياً في متاجرها ومجالس السحور الرمضانية التي نظمتها.