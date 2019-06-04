أسعار النفط ترتفع مع توقف الانخفاض وتطمينات من أعضاء «أوبك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أمس، بعد أن أدت تطمينات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم للخام، لتوقف الخسائر الثقيلة التي مُنيت بها الأسعار الأسبوع الماضي في الوقت الذي أججت فيه الحروب التجارية الأمريكية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وأشارت السعودية، أكبر منتج في منظمة (أوبك)، إلى أن المنظمة وروسيا ستواصلان إدارة إمدادات الخام العالمية لتجنب وجود فائض.

ونقلت صحيفة عرب نيوز، عن وزير الطاقة في المملكة خالد الفالح قوله «سنفعل ما هو ضروري للحفاظ على استقرار السوق بعد يونيو (حزيران). بالنسبة لي يعني هذا خفض المخزونات من مستوياتها الحالية المرتفعة».

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 62.48 دولار للبرميل مرتفعة 49 سنتا أو 0.79% مقارنة مع سعر إغلاق الجمعة. وانخفضت الأسعار ما يزيد على 3% يوم الجمعة، مع تسجيل مايو أيار لأسوأ خسارة شهرية في ستة أشهر.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.95 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتا أو 0.84%.

وقال أبهيشك كومار رئيس التحليلات لدى إنترفاكس إنرجي في لندن «تفضيل السعودية للاستمرار في التزام خفض إنتاج أوبك، أو حتى تعميقه، قدم أيضا الدعم للأسعار».

وتابع «على الرغم من ذلك، فإن تصاعد الحرب التجارية للولايات المتحدة مع الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك سيكبح مكاسب الأسعار في الفترة التي تسبق اجتماع أوبك بلس».

ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها القادم في أواخر يونيو / حزيران.

وفي غضون ذلك، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: إن هناك إجماعاً ناشئاً بين مجموعة «أوبك بلس» لمنتجي النفط على مواصلة عملها صوب تحقيق استقرار السوق في النصف الثاني من العام وفقاً لما نقلته صحيفة «عرب نيوز»، أمس.

وتكبدت أسعار النفط في مايو/‏أيار أسوأ خسارة شهرية في ستة أشهر بفعل مخاوف من أن النزاعات التجارية ستؤثر سلباً في الطلب على الخام.

وقال مصدر بقطاع النفط السعودي، إن المملكة أنتجت 9.65 مليون برميل يومياً من النفط في مايو/‏ أيار، في خفض يفوق المستوى المستهدف الذي حددته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس».

وتظهر بيانات أوبك أن المستوى المستهدف لإنتاج السعودية، أكبر مصدر في العالم للخام، بموجب اتفاق إمدادات «أوبك بلس» 10.3 مليون برميل يومياً. وفي إبريل/‏نيسان، أنتجت البلاد 9.742 مليون برميل يومياً. ويحل أجل اتفاق خفض الإنتاج في نهاية يونيو/‏حزيران.

ونقلت عرب نيوز عن الفالح «سنفعل ما هو ضروري للمحافظة على استقرار السوق بعد يونيو/‏حزيران. بالنسبة لي يعني هذا خفض المخزونات من مستوياتها الحالية المرتفعة».

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بأقل من المتوقع خلال الأسبوع الماضي. والمخزونات قرب أعلى مستوياتها منذ يوليو/‏تموز 2017 ومرتفعة نحو 5% عن متوسط خمس سنوات.

ومن العوامل التي تغذي معنويات هبوط السوق، انخراط الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، في حرب تجارية أثارت مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وهو ما ضغط بدوره على الطلب على النفط.

لكن في الوقت نفسه، تقلص العقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران وهما عضوان في أوبك صادراتهما النفطية.

وقال الفالح: «تصاعد النزاع التجاري والقيود المحتملة سيكون لهما بالتأكيد أثرهما السلبي في الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط؛ لكن اتجاه المفاوضات (بين الولايات المتحدة والصين) من الصعب التنبؤ به».

وقال: «تلك المستويات من (التقلب) غير مبررة كلياً في ضوء العوامل الأساسية الحالية للسوق، التي تظل جيدة، والمستويات المرتفعة من التزام منتجي أوبك بلس».

(رويترز)