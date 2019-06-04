الإمارات بين أقوى أسواق السلع الفاخرة

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استعرض تقرير ديلويت العالمي الجديد للعام 2019، أوضاع سوق السلع الفاخرة في عدد من الدول من بينها دولة الإمارات التي وصف سوق السلع الفاخرة فيها بأنه يحقق نمواً قوياً.

وجاء في التقرير: «يعزا النمو الثابت في حجم سوق السلع الفاخرة في الإمارات إلى الزيادة في استراتيجيات التسويق الشاملة لمختلف العلامات التجارية والنمو الذي يشهده القطاع السياحي وأنشطته المتنوعة».

وتوقع التقرير استمرار النمو في أنشطة سوق السلع الفاخرة دون أن يتأثر بضريبة القيمة المضافة خاصة بعد أن بلغ مرحلة متقدمة من النضج واستكمل توازنه مع اتجاهات الأسواق العالمية.

وشملت مجموعة الدول التي استعرضها التقرير إلى جانب دولة الإمارات، كلاً من الولايات المتحدة والهند واليابان وروسيا ومنطقة أمريكا اللاتينية.

وقال هيرفي بالانتاين، الشريك المسؤول عن قطاع المنتجات الاستهلاكية والصناعية في شركة ديلويت الشرق الأوسط: «من الواضح أن تسعى شركات السلع الفاخرة، وفي عصر توجهات الأسواق السريعة التغير، إلى إعادة النظر في قيمة الإرث وتاريخ العلامة التجارية العريقة وتبني مقاربة شخصية شاملة تقضي باستهداف الجيل الجديد من المستهلكين بصورة حصرية. لتحقيق هذه الغاية، تعمد هذه الشركات إلى توظيف استثمارات ضخمة في التكنولوجيا الرقمية».

وأضاف: «يمكننا أن نعزو النمو المستدام في سوق السلع الفاخرة في دولة الإمارات إلى زيادة استراتيجيات ترويج العلامة التجارية عبر القنوات المتعددة، وإلى استمرار النمو في قطاع السياحة. وبالرغم من فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع المنتجات، تشير التوقعات إلى أن أسواق السلع الفاخرة ستشهد معدلات نمو إيجابية، كما من المتوقع أن يواصل هذا السوق نموه ونضجه لمواكبة اتجاهات الأسواق العالمية».

على الصعيد العالمي، أفاد التقرير بأن أكبر 100 شركة للسلع الفاخرة في العالم قد حققت إيرادات تراكمية بلغت 247 مليار دولار في السنة المالية 2017، محققة بذلك نمواً مركباً بنسبة 10.8%.

وتعكس هذه الأرقام نظرة إيجابية في أسواق السلع الفاخرة بالرغم من تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في الأسواق العالمية الكبرى ومن بينها الصين ومنطقة اليورو والولايات المتحدة.

وحققت أكبر 100 شركة للسلع الفاخرة في العالم إيرادات تراكمية بلغت 247 مليار دولار في السنة المالية 2017 متجاوزة بذلك إيراداتها البالغة 217 مليار دولار في السنة المالية 2016 ومحققة بذلك زيادة قدرها 30 مليار دولار، ونمواً سنوياً بنسبة 10.8% على أساس مركّب للعملة المعدّلة، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة النمو 1.0% التي حققتها في السنة السابقة. وقد أفادت 76% من شركات السلع الفاخرة في العالم أنها حققت نمواً في مبيعاتها، كما أن نصف هذه الشركات (76%) تقريباً قد سجل معدل نمو مزدوج الخانة على أساس التغيير السنوي المقارن.

تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على شركات السلع الفاخرة الراغبة بدخول قائمة أكبر 100 شركة في العالم للسنة المالية 2017 أن تحقق العتبة الدنيا من الإيرادات البالغة 218 مليون دولار بزيادة قدرها 7 ملايين دولار عن السنة المالية 2016 شريطة أن يساوي متوسط حجم الشركة 2.47 مليار دولار.

وبحسب تقرير ديلويت العالمي، فقد استحوذت أكبر 10 شركات للسلع الفاخرة على نصف حصة مبيعات أكبر 100 شركة مجتمعة تقريباً (48.2%)، حيث حافظت أكبر 3 شركات على مواقعها الثلاثة الأولى، بينما انتقلت الشركات السبع الباقية مرتبة واحدة إلى الأعلى أو الأسفل.

ومن بين السلع الفاخرة، تصدرت مواد التجميل والعطور المرتبة الأولى للسنة المالية 2017 محققة معدل نمو في مبيعاتها قدره 16.1%. وتعود هذه الزيادة بصورة رئيسية إلى النمو المزدوج الخانة على أساس التغيير السنوي المقارن في مبيعات سبع شركات لمواد التجميل والعطور من بين أكبر 11 شركة في هذا القطاع.

كما تجدر الإشارة إلى أن 88 من بين أكبر 100 شركة للسلع الفاخرة تتمركز مقراتها الرئيسية في 9 دول فقط، وتستحوذ وحدها على نسبة 93.4% من إجمالي مبيعات أكبر 100 شركة في العالم. وتأتي في مقدمة هذه الدول فرنسا التي توجد فيها كبريات هذه الشركات التي يساوي متوسط حجمها 8.29 مليار دولار، وهو معدل أعلى بكثير من متوسط حجم أكبر 100 شركة في العالم الذي يساوي 2.47 مليار دولار.

احتلت فرنسا المرتبة الأولى في مبيعات السلع الفاخرة بعد أن حققت معدل نمو مركب قدره 18.7% في مبيعاتها من السلع الفاخرة خلال السنة المالية 2017، وبعد أن ساهمت بأكبر حصة من إجمالي مبيعات شركات البضائع الكمالية. من ناحية ثانية، رغم أن إيطاليا تستضيف العدد الأكبر من شركات السلع الفاخرة (24)، إلا أنها حققت أدنى معدل نمو في مبيعاتها.