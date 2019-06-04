شكرا لقرائتكم خبر عن «توتال» تعتزم شراء استثمارات «توشيبا» في قطاع الغاز الطبيعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الطاقة الفرنسية «توتال»، أمس، موافقتها على استثمارات مجموعة «توشيبا» اليابانية في قطاع الغاز الطبيعي المسال. تتضمن الصفقة عقداً مدته 20 عاما للحصول على 2.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من محطة «ترين3» التابعة لشركة «فري بورت إل.إن.جي» في ولاية تكساس الأمريكية واتفاقيات نقل الغاز عبر الأنابيب التي تنقله إلى محطة الإسالة. ومن المتوقع اتمام الصفقة بنهاية 2019.

ومن المتوقع أن تدخل محطة إسالة الغاز الطبيعي وتصديره «ترين3» حيز التشغيل التجاري خلال الربع الثاني من 2020.

وكجزء من الصفقة ستحصل «توتال» على أسهم «توشيبا أمريكا إل.إن.جي» مقابل 15 مليون دولار تدفعها الشركة الفرنسية للشركة اليابانية.

(د ب أ)

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