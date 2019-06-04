«مكافحة الاحتكار» تهز أسهم عمالقة التقنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد جلسة دراماتيكية في أولى جلسات تعاملاتها في شهر يونيو/‏‏ حزيران، شهدت فيها «وول ستريت» نوعاً من عدم الاستقرار؛ حيث استهلت التداولات بانخفاض بعد ضغط من تباطؤ نمو الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، إلى جانب المخاوف من ركود عالمي، بعد تصاعد حدة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، زادت الشكوك في نفوس المستثمرين. شكوك ما لبثت أن خفت قليلاً بعد مكاسب جيدة حققتها شركة «أبل» وأسهم البنوك، لتمنح السوق جرعة تفاؤل، وخاصة مؤشري «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» اللذين ارتدّا من المنطقة الحمراء، مسجلين نتائج إيجابية، لتعود الأسهم وتتراجع للمنطقة الحمراء بضغط من قطاع التكنولوجيا، حيث انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.4٪، متأثراً بالخسائر الحادة لشركتي «ألفابت» و«فيسبوك». وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 60 نقطة، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.5 ٪.

تراجعت أسهم «ألفابت» الشركة الأم ل«جوجل» 6.6 ٪ بعد أن أكدت وزارة العدل الأمريكية أنها بصدد إجراء تحقيق مع «ألفابيت»، لتحديد ما إذا كانت عملاقة التقنية قد انتهكت قانون مكافحة الاحتكار في كيفية إدارتها لأعمالها التجارية عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، انخفض أسهم «فيسبوك» بنسبة 8٪ وسط تزايد المخاوف من احتمال مواجهة قطاع التكنولوجيا لوائح أكثر صرامة في المستقبل.

كما تراجعت أسهم «أمازون» بنسبة 4.4 ٪ متأثرة بهذه الأنباء.

ويأتي هذا التراجع في الأسواق الأمريكية وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي في ظل ازدياد حدة خطاب الصين حول العلاقات التجارية الأمريكية.

وانخفض نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في الشهر الماضي إلى أبطأ وتيرة نمو منذ أكتوبر 2016، وفقاً لبيانات معهد إدارة التوريد.

وعلى صعيد الشركات، تراجعت أسهم «بوينج»، بنسبة 2.6 ٪.

وكان نائب وزير التجارة الصيني وانج شوين قد أكد في ورقة بيضاء، الأحد، أنه ليس بمقدور واشنطن ممارسة الضغط لفرض اتفاق تجاري على بكين.

وتأتي هذه التصريحات بعد شهر من التوترات التجارية المتزايدة بين أكبر اقتصادات العالم. ورفعت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار في مايو، فيما ردت الصين بزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية.

وهزت المخاوف التجارية «وول ستريت» الأسبوع الماضي بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 5 ٪ على جميع الواردات من المكسيك.

وفي القارة العجوز، نزلت الأسهم الأوروبية من جديد، أمس، بعد أن وجهت الصين تحذيراً جديداً لواشنطن بشأن التجارة، وهو ما أثار مخاوف من حدوث ركود، بينما ضغطت صفقة شركة إنفنيون الألمانية لصناعة الرقائق لشراء شركة أمريكية نظيرة لها على قطاع التكنولوجيا.

ونزل المؤشر ستوكس 0.6%، ليواصل الخسائر التي سجلها يوم الجمعة، والتي قادته لتسجيل أسوأ أداء شهري في العام الجاري.

ونزل المؤشر داكس الألماني الذي يتأثر بشكل خاص بالمخاطر التجارية 0.7% إلى أقل مستوى في شهرين.

وتراجعت أسواق الأسهم عالمياً في مايو /‏‏ أيار، وفقد المؤشر ستوكس ما يزيد على 6% بعد سلسلة من التطورات الجديدة في حرب التجارة التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين ودول أخرى أقنعت بعض المستثمرين بأن الانزلاق نحو الركود أمر محتمل خلال العام المقبل.

وأظهرت بيانات اليوم أن أنشطة المصانع في معظم الدول الآسيوية انكمشت الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى أن حرب الرسوم الجمركية تنال منها.

وفقد قطاع التكنولوجيا، المنكشف بشدة أيضاً على قضية التجارة، 1.1%، ونزل سهما إس تي ميكروإلكترونيكس وإيه إس إم إنترناشونال لتصنيع الرقائق أكثر من 1% لكل منهما.

وفي بورصة طوكيو، هبط المؤشر نيكاي القياسي، أمس، فيما ينتاب المستثمرين القلق إزاء تصاعد المخاطر العالمية والنمو المحلي نتيجة حرب رسوم جمركية طويلة وواسعة النطاق بين الولايات المتحدة وشركاء تجاريين رئيسيين لها.

وتراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك ذات الثقل على المؤشر 6.2% بعد أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن مساعي البنك لجمع أموال لصندوق ثانٍ ضخم استُقبلت بفتور من بعض كبار مديري الأموال في العام.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.9 % إلى 20410.88 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ التاسع من فبراير /‏‏ شباط. وخلال تعاملات الأمس نزل المؤشر 1.4% إلى أقل مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 20305.74 نقطة.