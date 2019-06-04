الصناعة واللوجستيات ركنا جذب الاستثمارات إلى الإمارات

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يتزايد اهتمام المستثمرين من مختلف دول العالم بالقطاع الصناعي الإماراتي وقطاع الخدمات اللوجستية في ظل تنامي أنشطة التجارة الإلكترونية ورقمنة سلاسل التوريد.

وأكد تقرير لشركة الاستشارات العقارية الخاصة «جون لينج لاسال» أن المستثمرين الأجانب يتوافدون على الاستثمار في القطاعين المذكورين.

وأشارت إلى أن صفقة بيع وتأجير منشآت شركة «ترانس ويرلد جورب» في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» تعكس الشعور الإيجابي وحماس المستثمرين الأجانب، وتعد مؤشراً على استمرار النمو في القطاعين.

ومما ينعش الطلب على العقارات اللوجستية في الإمارات تزويدها بأحدث تقنيات العالم الرقمي التي تزيد من جاذبيتها للشركات الأجنبية. وقال عبد القادر مونلا مسؤول أسواق المال في «جون لينج لاسال»: «سوف تعزز هذه الصفقات الكبيرة الحجم في المدى البعيد آفاق تطوير قطاع الخدمات اللوجستية وخاصة المستودعات عالية الجودة.» وبحسب أحدث تقارير مؤسسة «إف دي آي إنتلجنس»، فقد وصل عدد المشروعات التي جرى تأسيسها من خلال الاستثمارات الأجنبية في الإمارات خلال العام 2018 إلى 306 مشروعات ضخت 46.6 مليار درهم في اقتصاد الإمارات.

وتوفر دولة الإمارات بيئة استثمارية غنية على المستوى الإقليمي والدولي، ووفقاً لتقارير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال. وتحرص دولة الإمارات باستمرار على استشراف المستقبل لمختلف القطاعات، الأمر الذي مكنها من تطوير منظومة تشريعية اقتصادية جعلتها من أبرز الدول الجاذبة للأعمال والاستثمارات في المنطقة والعالم، وعززت مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي. وقد صدر في العام 2018 المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018، بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي من المتوقع أن يسهم في فتح المزيد من الأبواب أمام استقطاب رؤوس الأموال وكبريات الشركات لتأسيس قواعد لها في الإمارات.