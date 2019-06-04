شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم شركات لبن الأطفال الصينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أسهم شركات إنتاج لبن الأطفال الصينية قفزة كبيرة في تعاملات الأمس؛ بعد الكشف عن خطة حكومية، تستهدف زيادة الإنتاج المحلي للبن الأطفال؛ بهدف تلبية الطلب المتزايد عليه.
وأشارت وكالة بلومبيرج إلى ارتفاع سعر سهم «ياشيلي إنترناشيونال» بنسبة 16.5% في بورصة هونج كونج، فيما ارتفع سعر سهم «بينجميت بيبي أند تشايلد» بنسبة 10% في بورصة شينزن وارتفع سهم «سانيوان فودز» بنسبة 5.5% في بورصة شنجهاي للأوراق المالية.
وبحسب الخطة التي أعلنتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، فإن الصين تستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من لبن الأطفال إلى 60% من إجمالي الاستهلاك. وتدعم الحكومة الصينية شركات منتجات الألبان المحلية للاستحواذ على شركات إنتاج الحليب في الخارج.
في الوقت نفسه تشجع الحكومة الصينية، شركات الألبان الأجنبية على الاستثمار في الصين.
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