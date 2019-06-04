«رمضان الشارقة» هلّ على عوائد ومبيعات في 2000 متجر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أعرب عدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية الذين يشاركون في مهرجان رمضان الشارقة 2019 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويختتم أعماله يوم 8 يونيو/حزيران الجاري، ويحمل شعار: «هّل رمضان وهلّت المفاجآت» عن سعادتهم بالتأثير الإيجابي الذي انعكس على مبيعاتهم وحجم أعمالهم؛ حيث أظهرت المؤشرات الأولية بعد انقضاء أربعة أسابيع أصداء إيجابية انعكست بشكل كبير على العوائد والمبيعات التي ارتفعت؛ نتيجة الزيادة في أعداد المتسوقين والسياح.

وقال محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن مهرجان رمضان الشارقة هذا العام شهد إقبالاً كبيراً ومشاركة متميزة من قبل المراكز والمحال التجارية، ويرجع ذلك بسبب القرارات الجديدة التي اتخذتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في سبيل دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة الشرقية؛ ومن أهمها قرارها بإعفاء المحال التجارية بمختلف فئاتها في المنطقة الوسطى والشرقية من رسوم الاشتراك في المهرجان، وكان لهذا القرار أثره البالغ في إقبال المراكز والمحال التجارية على المشاركة في المعرض، مؤكداً في هذا السياق مشاركة أكثر من 2000 مركز ومحل تجاري في فعاليات المهرجان في مختلف مدن ومناطق الشارقة، محققين زيادة في اشتراك المحال بنسبة وصلت إلى 80% عن المواسم السابقة.

وأشار أمين إلى أن المراكز التجارية تحرص سنوياً على تقديم عروض جاذبة وتخصيص ميزانيات كافية لحملاتها الترويجية وجوائزها القيّمة؛ بهدف جذب أكبر عدد من المتسوقين من داخل الشارقة وخارجها، وعبر توفير السلع ومنتجات العلامات التجارية بأسعار مغرية بما يحفز الزوار على الشراء.



الحملات الترويجية

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من جانبه، اعتبر إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، منسق عام المهرجان أن هذه الحملات الترويجية تسهم بشكل فاعل ومؤثر في تحفيز القطاعات الاقتصادية كافة؛ حيث انعكس ذلك على ارتفاع نسبة المبيعات في مراكز التسوق والأسواق العامة بنسبة وصلت إلى 90%، لافتاً إلى أن هذه الحملات والعروض تساهم في إنعاش تجارة التجزئة وإعطائها زخماً أكبر، خاصة مع دخول الأسبوع الأخير من الشهر المبارك واقتراب عطلة عيد الفطر التي ستنعكس إيجاباً على رفع معدلات الإقبال وزيادة نسبة المبيعات بشكل أكبر، وأشار إلى أن المهرجان في كل عام يكتسي بحلة جديدة تميزه عن العام الذي يسبقه؛ حيث يشهد المهرجان جوائز قيّمة وصلت إلى 4 ملايين درهم، إضافة إلى السحب النهائي للمهرجان على 6 سيارات BMW- x1، كما رصد «ميجا مول» مجموعة كبيرة من الجوائز المميزة تشتمل على 7 سيارات جيب رنجلر، وقسائم شرائية تصل قيمتها لغاية 500 ألف درهم، إضافة إلى إقامات في فنادق 5 نجوم وتذاكر سفر من طيران العربية، فضلاً عن جوائز فورية عن طريق كوبونات امسح واربح؛ حيث يمكن للمتسوقين الحصول على كوبون لكل عملة شرائية بقيمة 200 درهم، فضلاً عن قسائم مشتريات بقيمة 50 ألف درهم مقدمة من لاند مارك جروب، كما رصدت اللجنة التنظيمية للمهرجان بالتنسيق مع أكبر المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة المشاركة جوائز قيمة للمتسوقين خلال فترة العروض من أبرزها إجراء سحوبات على 15 سيارة فاخرة والعديد من الجوائز العينية القيمة، إلى جانب التخفيضات التي تصل نسبتها إلى نحو 75% طوال أيام المهرجان على مختلف السلع والمنتوجات.



مسابقة للتصوير



أكد جمال سعيد بوزنجال مساعد المنسق العام للمهرجان، أن فعاليات المهرجان الترويجية حازت اهتمام ورضا الجمهور وتجلّى ذلك من خلال التفاعل اليومي الحاشد واللافت مع مختلف الأنشطة التي نظمتها الغرفة ومراكز التسوق، وقال: إن اللجنة المنظمة للمهرجان أطلقت هذا العام ولأول مرة مسابقة التصوير الفوتوغرافي لأجمل لقطة من فعاليات المهرجان؛ وذلك في إطار سعيها الدائم لتقديم كل ما هو جديد والعمل أيضاً على استقطاب الجماهير والتواصل معهم بشكل أقرب، لافتاً إلى أن المسابقة التي يتم الاشتراك بها عبر منصات المهرجان التفاعلية في مواقع التواصل الاجتماعي، قد لاقت إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من جمهور المتابعين لحسابات مهرجان رمضان الشارقة؛ حيث تقوم اللجنة بالإعلان يومياً عن الفائزين بأجمل لقطة، الذين يتم ترشيحهم للدخول في سحب إلكتروني أسبوعي يحظى فيه الفائزون على جوائز قيمة وهدايا ثمينة، مضيفاً: إن اللجنة التنظيمية للمهرجان أعلنت في وقت سابق عن زيادة الجوائز الأسبوعية للمهرجان والتي تشمل على أجهزة محمولة، وقسائم مشتريات بقيمة 10 آلاف درهم؛ وذلك نتيجة الإقبال الكبير من قبل الجماهير على عمليات الشراء والتفاعل مع جميع السحوبات المتعددة، مؤكداً أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحرص دائماً على توفير الإمكانات والتسهيلات اللازمة؛ لإنجاح المهرجان وتشرف على الحملات الترويجية المصاحبة له، وتقوم ببحث سبل دعم وتطوير قطاع تجارة التجزئة وما يرتبط به من أعمال وخدمات مع المعنيين بشؤون القطاع.