شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تلغي شراء «737 ماكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغت شركة الخطوط الجوية الاذربيجانية الحكومية (اذربيجان ايرلاينز) طلباً بشراء ما يزيد على عشر طائرات طراز بوينج 737 ماكس.

وصرحت الشركة لوكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس) أمس، بأنها اتخذت هذه الخطوة بسبب مخاوف أمنية، لافتة إلى أنها تراجعت عن العقد الذي وقعته مع شركة «بوينج» الأمريكية قبل أكثر من عامين وأوضحت أن قيمة العقد تبلغ نحو مليار دولار أمريكي.

(د ب أ)

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