«حياة» تتطلع لافتتاح «أنداز النخلة» قبل 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



كشفت مجموعة «حياة للفنادق» التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن خطتها لافتتاح 21 فندقاً ومنتجعاً فاخراً جديداً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول نهاية عام 2020؛ وذلك بهدف تعزيز نهج العلامة التوسعي في المنطقة، وتشتمل هذه الرؤية على إطلاق سبعة فنادق تحت علامة «بارك حياة»، وستة فنادق تحت اسم علامتَي «جراند حياة» و«أنداز» الذي تتطلع إلى افتتاح واحد من هذه العلامة في النخلة جميرا في دبي؛ إضافة إلى منتجعين تحت مظلة علامة «أليلا»، ما سيعزز من حضور محفظة المجموعة الفاخرة في المنطقة بما يزيد على 25%.

وفي معرض تعليقها على خطة التوسع، قالت كارينا تشورنجيل، نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية لدى مجموعة «حياة للفنادق» في آسيا والمحيط الهادئ: «يغمرنا الحماس لتطبيق خطتنا الرامية إلى توسيع محفظتنا الفاخرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ إذ نسعى من خلال علامات «بارك حياة» و«جراند حياة» و«أنداز» و«أليلا» إلى توفير تجارب أكثر تميزاً ضمن وجهات تلبي اهتمامات ضيوفنا، وسيساهم توسيع عروضنا في قطاعات المنتجعات ونمط الحياة والعافية في تلبية مختلف احتياجات الشريحة المتنامية من المسافرين».

ومن المتوقع افتتاح سبعة فنادق تابعة لعلامة «بارك حياة» خلال العامين المقبلين، ما يعدّ رقماً قياسياً وخطوةً مهمةً في مسيرة العلامة التي تثري محفظتها بافتتاح معدل فندق واحد كل عام، وتعتزم علامة «أنداز»، الشهيرة بتجاربها الثقافية المتميزة، مضاعفة محفظتها في آسيا والمحيط الهادئ؛ من خلال افتتاح فنادق جديدة في مدنٍ رئيسية؛ مثل: سيؤول ودبي وشنزن، وفي مناطق مثالية لقضاء الإجازات؛ مثل: بالي ومدينتي سانيا وشيامن في الصين.