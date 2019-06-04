الاقتصاد

فرنك سويسرا لأعلى مستوى بعامين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الفرنك السويسري لأعلى مستوياته في نحو عامين مقابل اليورو، أمس، مع تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقفه التجاري إزاء دول بخلاف الصين، ما حفز المستثمرين على التحرك صوب العملات التي تُعتبر ملاذاً آمناً. ومقابل اليورو، صعد الفرنك السويسري 0.2% إلى 1.1146 فرنك لليورو بعد أن زاد أكثر من 2% في مايو، مسجلاً أكبر مكسب شهري في ثمانية أشهر.
ونزلت العوائد القياسية لسندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.121%. (رويترز)

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