مراكز التسوق.. أجواء العيد تنطلق وسط تنافس على وسائل الترفيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عدنان نجم وممدوح صوان

تحولت مراكز التسوق إلى منصات للترفيه مع دخول أجواء عيد الفطر المبارك، إضافة إلى العروض الترويجية التي تنتظر المقيمين والزوّار طيلة أيام الأسبوع الجاري في أبوظبي ودبي وبقية الإمارات. وتقدم مراكز التسوق لجميع أفراد العائلة فرصة الاستمتاع بأوقات تحفل بالمرح والتسلية مع باقة من الأنشطة الاحتفالية؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك. ويواصل رواد مراكز التسوق الإقبال على التسوق استعداداً للعيد، وسط عروض كبيرة أطلقتها المتاجر المشاركة؛ حيث شملت تخفيضات كبيرة.

بسبب أيام الدراسة المتبقية من العام الدراسي، فقد فضلت الكثير من العائلات البقاء في الإمارات خلال عطلة العيد، وأجلت عطلاتها السنوية إلى ما بعد انتهاء العام الدراسي بنهاية يونيو/‏‏‏‏‏‏حزيران ومطلع يوليو/‏‏‏‏‏‏تموز، وتتوجه هذا العائلات إلى مراكز التسوق كملاذ وحيد في ظل ارتفاع درجات الحرارة خصوصاً خلال النهار.

وتتنافس مراكز التسوق على تقديم العروض الترفيهية؛ لاستقطاب الزوار، ولم تكتف بعروض التخفيضات للتسوق.

ويقول المتسوق رامي في أبوظبي، إن مراكز التسوق تنبهت إلى مسألة بقاء العائلات في الدولة خلال فترة العيد، وقدمت العديد من العروض الترفيهية التي من شأنها استقطاب العائلات؛ لقضاء الأوقات، وأضاف: «بالنسبة لعائلتي سنمضي جل أيام العيد في مراكز التسوق، وحتى اللقاء بالعائلة والأصدقاء سيكون في مراكز التسوق، فبإمكان الأطفال قضاء الوقت في مراكز الترفيه وبإمكاننا تناول الطعام والتسوق في مكان واحد وسط أجواء ترفيهية ممتعة».

ويقدم «الوحدة مول» في أبوظبي على مدار أيام العيد عروضاً فنية تقليدية وحديثة يقدمها العديد من الفنانين، فيما يستضيف مشرف مول - أبوظبي العروض المسرحية، أما الخالدية مول فيقدم عروضاً مختلفة والأنشطة الفنية لفرق متنوعة.

وعلى مشارف أبوظبي، لدى الراحة مول مفاجآت؛ حيث قام بتنظيم منطقة أطفال مثيرة؛ مخصصة للفنون والحرف والأنشطة المتنوعة مثل صنع البطاقات للعيد والتلوين والرسم على الوجه وثني البالونات والعروض السحرية للترفيه عن الأطفال، إضافة إلى العروض الترفيهية الراقصة لزوار المول أثناء التسوق.

ويقدم مزيد مول العروض الراقصة والاحتفالية والحفلات التنكرية التي تقدمها فرق روسية وبرازيلية ومكسيكية، إضافة إلى الألعاب والمسابقات العائلية؛ ولاستقطاب العائلات تم إطلاق ألعاب رمي السهام والبولينج والجولف وألعاب القنص والرماية، إضافة إلى ركن خاص بالرسم على الوجه والحناء.

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن عودة التخفيضات الكبرى المرتقبة لمدة 24 ساعة؛ احتفاءً بعيد الفطر المبارك؛ حيث يستفيد المقيمون والزوار على حد سواء من حسومات مجزية على مشترياتهم، فضلاً عن باقة متنوعة من عروض التسوق، وتبدأ التخفيضات الكبرى في تمام الساعة 10 صباحاً من يوم 5 يونيو/‏‏‏‏‏‏حزيران وتستمر لغاية الساعة 10 من صباح اليوم التالي؛ وذلك من مبادرة موسم عروض أبوظبي للتخفيضات.

وجهات التجزئة

ويقول سعيد راشد السعيد، مدير التسويق للوجهات السياحية في قطاع التسويق والاتصال في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تعد المراكز التجارية في أبوظبي من أرقى وجهات البيع بالتجزئة على مستوى العالم. وتشكل مؤسسات البيع بالتجزئة في أبوظبي عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية للإمارة، ونحن على ثقة تامة من قدرة عروض التسوق الرائعة على تشجيع المقيمين والزوار على زيارة المراكز التجارية، والاستفادة من هذه العروض المذهلة».

وقال سعود خوري، مدير إدارة المراكز التجارية في شركة الدار العقارية: «نتطلع من خلال مراكزنا التجارية الثلاثة المشاركة في الفعالية؛ وهي: ياس مول والمركز التجاري العالمي في أبوظبي والجيمي مول في العين، للترحيب بالزوار من مختلف أنحاء المنطقة؛ للاستفادة من أضخم فعالية للتسوق خلال هذا العام».

الألعاب النارية

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وبانتظار عروض الألعاب النارية الخلّابة خلال فعاليات «العيد في دبي» والتي يمكن متابعتها يومياً في «لامير» في تمام الساعة 9 مساءً وفي السيف في الساعة 9:30 مساءً.

ويمكن لزوّار مراكز التسوّق الاستمتاع بالموسيقى والعروض الترفيهية التي تقدمها مجموعة من العارضين الترفيهيين المتجولين داخل عدد من المراكز؛ منها: دبي فستيفال سيتي مول، مول الإمارات، ديرة سيتي سنتر، سيتي سنتر مردف، سوق التنين 2، ابن بطوطة مول، ذا بيتش، سيتي ووك، السيف، وذا أوتلت فيليدج.

ويقدّم ابن بطوطة مول لزوّاره تجربةً فريدةً ستأخذهم في رحلة إلى عالم علاء الدين السحري، ويستضيف المركز ثلاثة عروض مجانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما وينظم عروضاً ترفيهية يومية في ساحة الهند من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً.

وسيكون زوّار دبي فستيفال سيتي مول على موعد مع حدث مذهل هذا العيد؛ حيث سيشهد المركز تحطيم رقم قياسي مع عرض تخيل، والذي ستصاحبه عروض الألعاب النارية الخلّابة، ويقدّم المركز هذا العرض مرتين يومياً خلال أول يومين من أيام عيد الفطر في 8 مساءً والساعة 10 مساءً، ويمكن للزوّار حضوره مجاناً.

أما «دبي مول» فيستضيف شخصية الجد المحبوب المستوحاة من التراث العربي «شيبتنا»، والذي سيشارك الزوّار القصص والحكايات القديمة خلال ورش عمل خاصة حتى 8 يونيو/‏‏‏‏‏‏ حزيران الجاري.

وبدوره يقدم مجمع فيرتشوال رياليتي بارك لمنصات الواقع الافتراضي والمعزز في «دبي مول» مجموعة جديدة من الألعاب التي تتيح للزوار فرصة اختبار السفر في الفضاء، والقفز من أعلى البنايات، ومصارعة الروبوتات، وغيرها الكثير.

خيارات ترفيهية

المول التابع ل«إعمار مولز»يقدم خيارات ترفيهية لجميع أفراد الأسرة تتضمن ألعاب الجولف المصغر في «حلبة دبي للتزلج» وعروض الأفلام المتواصلة على مدار الساعة في «ريل سينما» ومنصات جديدة لألعاب الواقع الافتراضي في مجمع «فيرتشوال رياليتي بارك» في «دبي مول». وتتضمن الفعاليات أيضاً ألعاب الجولف على الجليد، في حلبة دبي للتزلج في دبي مول؛ حيث يمكن للزوار تحدي بعضهم في مباريات ضمن الملعب المؤلف من تسع حفر.

أفلام على مدى 24 ساعة

عشاق الأفلام فهم على موعد مع عروض متواصلة تستمر على مدى 24 ساعة خلال عطلة عيد الفطر في ريل سينما- دبي مول؛ حيث يمكن للزوار اختيار التجربة الأنسب؛ مثل: «ريل جونيور» وأجنحة «بلاتينوم» و«دولبي سينما» والمطعم السينمائي؛ لمشاهدة الأفلام المفضلة لديهم. وستشهد إجازة العيد إطلاق العديد من الأفلام المرتقبة؛ مثل

The Secret Life of Pets 2 وJohn Wick

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وX-Men: Dark Phoenix و«راشد ورجب». وسيقام عرض خاص لفيلم «راشد ورجب» في «ريل سينما- دبي مول» عند الساعة 7 مساءً من أول أيام العيد. ويتحدث الفيلم عن قصة رجل أعمال إماراتي ناجح يتبادل جسمه مع سائق توصيل مصري، لتكون النتيجة حكاية مملوءة بالمواقف الكوميدية الطريفة.