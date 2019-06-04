المصارف الإسلامية تعزز استثماراتها في الصكوك وتستقطب الودائع الحكومية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد
شهد قطاع المصارف الإسلامية تراجعاً في أصول المصارف الثمانية خلال الثلث الأول بنسبة 0.8% (بتراجع 4.7 مليار) إلى 577.9 مليار درهم، بالتزامن مع انكماش محفظة التمويل 0.9% (3.4 مليار درهم) ليصل إجمالي المحفظة إلى 370 مليار درهم.
وهبط التمويل المقدم من المصارف الإسلامية خلال الثلث الأول لمختلف القطاعات باستثناء القطاع الخاص التجاري والصناعي، حيث زاد التمويل لهذا القطاع بمقدار مليار درهم، ليصل الإجمالي إلى 165.5 مليار درهم.
وشهدت المحفظة الاستثمارية للمصارف الإسلامية خلال الثلث الأول نمواً بنسبة 2.5% ليصل إجمالي هذه المحفظة إلى 77.4 مليار درهم بنهاية إبريل الماضي، وتركزت على الصكوك بمقدار 53 مليار درهم، إضافة إلى الاستثمار في صكوك الدين بمقدار 11.2 مليار درهم، فيما خفض القطاع استثماراته في الأسهم بنسبة 5.4% .
واستقطبت المصارف الإسلامية مزيداً من الودائع من عملائها خلال الثلث الأول، وزادت هذه الودائع 1.2% (بزيادة 4.7 مليار درهم).
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