شكرا لقرائتكم خبر عن «بي.بي» تبيع أصولاً نفطية مصرية لـ«دراجون أويل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «بريتش بتروليوم» (بي.بي)، أمس الاثنين، إنها اتفقت على بيع حصصها في امتيازات نفطية بخليج السويس في مصر إلى شركة «دراجون أويل»
التابعة ل«إينوك»، ومقرها دبي، مقابل مبلغ لم تكشف عنه. وبموجب شروط الاتفاق، ستشتري «دراجون أويل» امتيازات إنتاج واستكشاف، بما في ذلك حصة «بي.بي» في شركة بترول خليج السويس (جابكو).
وكانت «رويترز» أوردت الشهر الماضي نقلاً عن مصادر بالقطاع، وأخرى مصرفية، أن «بي.بي» البريطانية تقترب من بيع الأصول المصرية إلى «دراجون أويل» مقابل أكثر من 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم). (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر «بي.بي» تبيع أصولاً نفطية مصرية لـ«دراجون أويل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.