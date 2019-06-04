«بي.بي» تبيع أصولاً نفطية مصرية لـ«دراجون أويل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «بريتش بتروليوم» (بي.بي)، أمس الاثنين، إنها اتفقت على بيع حصصها في امتيازات نفطية بخليج السويس في مصر إلى شركة «دراجون أويل»

التابعة ل«إينوك»، ومقرها دبي، مقابل مبلغ لم تكشف عنه. وبموجب شروط الاتفاق، ستشتري «دراجون أويل» امتيازات إنتاج واستكشاف، بما في ذلك حصة «بي.بي» في شركة بترول خليج السويس (جابكو).

وكانت «رويترز» أوردت الشهر الماضي نقلاً عن مصادر بالقطاع، وأخرى مصرفية، أن «بي.بي» البريطانية تقترب من بيع الأصول المصرية إلى «دراجون أويل» مقابل أكثر من 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم). (رويترز)