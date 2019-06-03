الاقتصاد

الذهب يقفز لأعلى مستوى في أكثر من أشهر وسط مخاوف التجارة

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لسبائك ذهب

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1.5 بالمئة يوم الاثنين لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي جراء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتهديد واشنطن بفرض رسوم على المكسيك.

وبحلول الساعة 1826 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 1323.62 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد نحو 1.6 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ 28 فبراير شباط عند 1325.72 دولار للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.28 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1327.90 دولار للأوقية.

وتلقت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ضربة جديدة حين تصادم البلدان مجددا في حوار شانجري-لا في سنغافورة يوم الأحد.

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وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم عقابية على المكسيك سيكون مدمرا ولن يمنع المهاجرين المتدفقين من أمريكا الوسطى من عبور الحدود الأمريكية الجنوبية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.5 بالمئة إلى 14.79 دولار للأوقية، بعدما لامس المعدن أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين عند 14.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1321.51 دولار للأوقية، بينما قفز البلاتين أكثر من أربعة بالمئة إلى 824.75 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في أسبوعين. ويتجه المعدن صوب تسجيل أفضل مكسب يومي منذ أوائل يناير كانون الثاني 2017.

 

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