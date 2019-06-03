تعرف على موقف العمل في البنوك غدًا بعد ظهور رؤية العيد

كتب محمد يحيي

تبدأ البنوك تنفيذ قرار البنك المركزي غدًا، الثلاثاء، بتعطيل العمل بالجهاز المصرفي، في الفترة من 4 حتى 8 من يونيو الجاري نظرا للاحتفال بعيد الفطر المبارك، على أن تتم العودة للعمل الأحد من الأسبوع المقبل.

ورفع البنوك حالة الطوارئ لدى فروعها المنتشرة علي مستوي الجمهورية، تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM داخل الفروع أو السلاسل والمراكز التجارية المختلفة، لتلبية احتياجات العملاء والمواطنين من أوراق النقد لشراء مستلزماتهم خلال فترة الإجازة وأيام الأعياد.

ووفقا لمصادر مصرفية مطلعة لـ"صدى البلد" فإن كل...