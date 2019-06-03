شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مصرى يابانى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وفد رفيع بوزارة الاتصالات، سفير اليابان بالقاهرة ماساكى نوكى لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر واليابان فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى بيان صحفى مساء اليوم أكدت وزارة الاتصالات قوة وتميز العلاقات المصرية اليابانية على كل الأصعدة؛ كما أشار البيان إلى أهمية دعم أواصر التعاون بين البلدين فى مجال تكنولوجيا المعلومات ونقل الخبرات التكنولوجية اليابانية خاصة فى مجال الذكاء الاصطناعى فى ظل حرص مصر على تبنى التكنولوجيات الرقمية وإعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

كما استعرضت الوزارة أهم المشروعات التى تنفذها لتحقيق التحول الرقمي، وبناء كوادر متخصصة فى مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واحتضان الأفكار الإبداعية والتشجيع على ريادة الأعمال فى مجال الابتكار التكنولوجي.

Advertisements

وتناول اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بزيارة وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لليابان لحضور اجتماع مجموعة الـ20 الوزارى للاقتصاد الرقمى بمدينتى تسوكوبا وطوكيو والتى من المقرر أن يتم على هامش فعالياتها عقد عدد من اللقاءات مع الجانب اليابانى لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه رحب السفير اليابانى بزيارة الوفد المصرى إلى اليابان، مؤكدًا أهمية التعاون مع مصر فى ضوء الدور الريادى الذى تقوم به وفى ظل الاضطلاع برئاسة الاتحاد الأفريقى خلال عام ٢٠١٩.

كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين فى مجال الاقتصاد الرقمى وبناء القدرات، بالإضافة إلى تمكين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال برامج التعاون الفنى التى تقدمها هيئة التعاون الدولى اليابانية JICA، ونقل الخبرة اليابانية فى إتاحة المناهج التعليمية للمكفوفين.