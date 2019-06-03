شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: روسيا البيضاء تنتهى من إعادة النفط الملوث لروسيا منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الاثنين، إن روسيا البيضاء ستنتهى من إعادة ضخ النفط الخام الروسى الملوث إلى روسيا بحلول منتصف أغسطس.

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أوردت انترفاكس ذلك نقلا عن شركة "جوملترانسنفت دروجبا" المشغلة للقسم الواقع فى روسيا البيضاء من خط أنابيب دروجبا.

تعرض نحو خمسة ملايين طن من النفط الروسى للتلوث بالكلوريد العضوى فى أبريل، ويجرى إعادة ضخ بعض الكميات من روسيا البيضاء إلى روسيا لتنظيف خط الأنابيب.