وكالة: روسيا البيضاء تنتهى من إعادة النفط الملوث لروسيا منتصف أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الاثنين، إن روسيا البيضاء ستنتهى من إعادة ضخ النفط الخام الروسى الملوث إلى روسيا بحلول منتصف أغسطس.
أوردت انترفاكس ذلك نقلا عن شركة "جوملترانسنفت دروجبا" المشغلة للقسم الواقع فى روسيا البيضاء من خط أنابيب دروجبا.
تعرض نحو خمسة ملايين طن من النفط الروسى للتلوث بالكلوريد العضوى فى أبريل، ويجرى إعادة ضخ بعض الكميات من روسيا البيضاء إلى روسيا لتنظيف خط الأنابيب.
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