شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة: انكماش العجز التجارى التركى فى مايو إلى 1.83 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية اليوم الاثنين، أن العجز التجارى التركى انخفض 76.56% على أساس سنوى فى مايو إلى 1.83 مليار دولار وفقا لنظام التجارة الخاص. Advertisements وأظهرت البيانات التى أصدرتها بكجان أن الواردات انخفضت 19.21% إلى 17.83 مليار دولار بينما ارتفعت الواردات 12.21% إلى 16 مليار دولار فى مايو. كما كشفت البيانات أنه وفقا لنظام التجارة العام، بلغ العجز التجارى 1.77 مليار دولار.

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