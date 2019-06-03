شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد: نستأنف العمل السبت المقبل بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بالهيئة القومية للبريد، إن الهيئة إجازة لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك، تبدأ بالثلاثاء وحتى الخميس المقبل على أن يتم استئناف العمل السبت المقبل، بمكاتب محدودة كما هو الحال بالنسبة لعمل المكاتب فى هذا اليوم.

وأعلن المصدر، لـ"الخليج 365"، عودة جميع المكاتب على مستوى الجمهورية للعمل ابتداء من الأحد القادم الموافق 6 مايو 2019.

ويصل عدد السكان المخدومين من الهيئة القومية للبريد الى نحو 23.26 مليون، ويصل عدد المستفيدين من عمليات صرف المعاشات من خلال هيئة البريد الى نحو 5.7 مليون وذلك وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى يناير الماضى.