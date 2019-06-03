شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: "بى.بى" تتفق على بيع أصول نفطية فى مصر لـ"دراجون أويل" بدبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بى.بى، اليوم الاثنين، إنها اتفقت على بيع حصصها فى امتيازات نفطية بخليج السويس فى مصر إلى شركة دراجون أويل ومقرها دبى مقابل مبلغ لم تكشف عنه.
وبموجب شروط الاتفاق، ستشترى دراجون أويل امتيازات إنتاج واستكشاف، بما فى ذلك حصة بى.بى فى شركة بترول خليج السويس (جابكو).
كانت رويترز أوردت الشهر الماضى نقلا عن مصادر بالقطاع وأخرى مصرفية أن "بى . بى" ومقرها لندن تقترب من بيع الأصول المصرية إلى دراجون أويل مقابل أكثر من 600 مليون دولار.
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