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شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك يتأثر بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد - تحليل – 03-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC CO (GE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 9.05 ، طيلة ثبات المقاومة 9.80 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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