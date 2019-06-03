شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 03-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، جاء ارتفاع سهم إنتل INTEL CORP (INTC) في آخر جلساته ، ليحاول بذلك تعويض بعض خسائره السابقة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 45.99 . Advertisements ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 42.34 ، طيلة ثبات المقاومة 45.99 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه

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