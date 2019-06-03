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شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 03-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم جنرال موتورز GENERAL MOTORS CO (GM) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، مع تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 34.28 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 32.21 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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