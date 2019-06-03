الاقتصاد

سيسكو يؤكد على كسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 03-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيسكو CISCO SYSTEMS INC (CSCO) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليؤكد على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وليعلن بذلك سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

 

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 53.99 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 51.10 .

 

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط 

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