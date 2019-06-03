- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يواصل الانخفاض – تحليل – 03-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع انخفاض تدريجي بأحجام التداول ، وذلك وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 17.41 ، طيلة ثبات المقاومة 19.41 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سيمانتيك يواصل الانخفاض – تحليل – 03-06-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.