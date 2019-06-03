شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يواصل الانخفاض – تحليل – 03-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع انخفاض تدريجي بأحجام التداول ، وذلك وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 17.41 ، طيلة ثبات المقاومة 19.41 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط