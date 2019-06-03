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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) يقفز لاعلى -تحليل صباحي- 03-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع وبقوة خلال جلسة امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 64.98 ريال، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالتزامن مع ارتفاع السهم اعلى خط اتجاهه الصاعد قصير الأجل، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 69 ريال كمستوى اول ثم 76 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 63 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 63.49 وبين مستوى المقاومة هو 66.99 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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