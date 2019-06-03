- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 03-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 173 ريال، والذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، ويعد هذا المستوى هو مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم ليتراجع بشكل طفيف ويغلق امس الاحد عند مستوى 166.33 ريال، كما يلامس السهم الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 157 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 174 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 162.78 ريال وبين مستوى المقاومة هو 168.55 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 03-06-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.