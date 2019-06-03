شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 03-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 173 ريال، والذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، ويعد هذا المستوى هو مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم ليتراجع بشكل طفيف ويغلق امس الاحد عند مستوى 166.33 ريال، كما يلامس السهم الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 157 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 174 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 162.78 ريال وبين مستوى المقاومة هو 168.55 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط