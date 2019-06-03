احتياطي النقد الأجنبي يواصل الارتفاع ويصل إلى 44.3 مليار دولار فى مايو

مصراوي
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي، لدى البنك المركزي، بنحو 57 مليون دولار، خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل من نفس العام.
وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع في نهاية مايو إلى 44.275 مليار دولار مقابل 44.218 مليار دولار في نهاية أبريل.
وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك صعوده الطفيف للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفع خلال شهور مارس وأبريل ومايو بنحو 215 مليون دولار، وذلك بعد أن قفز في فبراير بنحو 1.4 مليار دولار.
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