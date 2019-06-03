الاقتصاد

بريطانيا الأولى في جذب المستثمرين الأجانب.. وألمانيا تتراجع

0 نشر
أحمد غنام 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع بريطانيا الأولى في جذب المستثمرين الأجانب.. وألمانيا تتراجع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

أظهرت دراسة ألمانية أن الشركات الأجنبية في ألمانيا أقدمت على عدد أقل من مشاريعها الاستثمارية في ألمانيا العام الماضي.

Advertisements

وحسب الدراسة التي أعدتها شركة ارنست اند يانج EY للخدمات الاستشارية، عن مدى جاذبية ألمانيا للاستثمارات، تعلن نتيجتها غدا الثلاثاء ، فإن ألمانيا أصبحت تحتل المركز الثالث فقط على المستوى الأوروبي، فيما يتعلق بالقدرة على جذب الشركات الأجنبية، حيث تسبقها بريطانيا وفرنسا في هذا الجانب.

كما تراجعت درجة رضا المستثمرين الأجانب مع السياسة التي تتبناها الهيئات المعنية في التعامل مع الشركات الأجنبية.
وصف رئيس شركة EY، هوبرت بارت، نتيجة الدراسة بأنها “إشارة تحذيرية”، وقال: “لم تعد ألمانيا محرك النمو داخل الاقتصاد الأوروبي”.

وشدد الخبير الألماني على أن هناك ضرورة ملحة لإحداث ديناميكية إيجابية تجاه الاستثمارات الأجنبية، وإعطاء الاقتصاد دفعات نمو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا الأولى في جذب المستثمرين الأجانب.. وألمانيا تتراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا