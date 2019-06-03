صدى البلد نصائح الخبراء الاقتصاديين المتنوعة خلال العامين الأخيرين الخاصة بالحفاظ على قيمة الأموال فى ظل التراجع الكبير الذي شهدته قيمة الجنيه فى الفترة الأخيرة عقب قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه". تنوعت النصائح بين إبقاء الأموال سائلة فى صورة عملات محلية أو أجنبية فى حالة تلقيها من الخارج عبر التحويلات التى يقوم بها المصريون العاملون بالخارج لذويهم، مع نصائح بتحويل جزء محدود منها والاحتفاظ بالباقي كعملة أجنبية لا تتقلب أسعارها وبالطبع على رأس العملات التى تمت المطالبة بالاحتفاظ بها الدولار الأمريكى...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحوش فلوسك ازاى ذهب ..عقارات.. ودائع .. تعرف على الأفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.