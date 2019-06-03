أسعار الذهب تقفز في السوق المحلي بعد ارتفاعها عالميًا

مصراوي
ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتصعد 4 جنيهات، مدفوعة بالصعود العالمي لسعر المعدن الأصفر لأعلى مستوى في أكثر من شهرين.
وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 613 جنيهًا مقابل 609 جنيهات بالأمس.
وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 525 جنيهًا، وعيار 24 إلى 698 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4904 جنيهات.
وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم لأعلى مستوى في أكثر من شهرين في الوقت الذي أثار فيه تصاعد التوترات التجارية بين الصين...
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