شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف ببورصة البحرين بختام تعاملات آخر جلسات شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر رمضان، بنسبة 0.04% خاسرا عدد 0.59 نقطة ليغلق عند مستوى 1434.62 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 472 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.33% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.21%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 1.23%، مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.46% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.45%.