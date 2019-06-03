شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أشهر استنادا على طلب الملاذ الآمن وتراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، استنادا على الطلب المرتفع على المعدن النفيس كملاذ آمن ، بالإضافة إلى تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.8% حتى الساعة 10:41 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,317.12$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,306.56$،وسجلت أعلى مستوي 1,317.43$ الأعلى منذ 27 آذار/مارس الماضي ، وأدنى مستوي 1,305.92$.

حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاعا نسبة 1.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي ، مع تسارع الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة ، بعدما فتح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" جبهة جديدة فى الحروب التجارية العالمية مع المكسيك.

وحققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.7% على مدار أيار/مايو المنصرم ، فى أول مكسب شهري خلال الأربعة أشهر الأخيرة ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة والتركيز على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

اتسع موقف الرئيس الأمريكي الثابت بشأن التجارة العالمية ليشمل دولا أخرى بخلاف الصين ،الأمر الذي زاد المخاوف حيال ركود الاقتصاد العالمي ،وعزز من طلب المستثمرين على الأصول الآمنة.

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قال "دونالد ترامب " يوم الخميس إن جميع الواردات الآتية من المكسيك ستخضع لرسوم جمركية تبلغ 5% بداية من العاشر من حزيران/يونيو المقبل لحين وقف الهجرة غير الشرعية.

ويستعد فى الوقت الحالي المسؤولون فى الولايات المتحدة والمكسيك لإجراء محادثات تهدف إلى تجنب الصدام التجاري والحد من تدفق الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الأمريكية المكسيكية.

وفى نفس الإطار قال مسؤول صيني كبير ومفاوض تجاري يوم الأحد إن واشنطن لا يمكن أن تمارس ضغوطا لفرض اتفاق تجاري مع الصين.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، ليواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا انخفاض مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي دعم توسيع مكاسب المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع مع هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.121% ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2017 ،مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ،بالإضافة إلى تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بحوالي 2.35 طن متري ليرتفع الإجمالي إلى 743.21 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 2 أيار/مايو الماضي.