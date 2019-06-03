شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 4 أشهر والحروب التجارية تكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، لكن يكبح تلك المحاولات استمرار مخاوف الحروب التجارية العالمية ،وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على الوقود.

بحلول الساعة 09:50بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.85$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.27$،وسجل أعلى مستوي 53.89$ ،وأدنى مستوي 52.10$ الأدنى منذ 11 شباط/فبراير الماضي.

وصعد خام برنت إلى مستوي 62.25$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.59$ ،وسجل أعلى مستوي 62.26$ ،وأدنى مستوي 60.53$ الأدنى منذ الأول من شباط/فبراير.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الجمعة نسبة 5.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وانخفضت عقود برنت بنسبة 4.8% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بعدما فتحت الولايات المتحدة جبهة جديدة فى الحروب التجارية مع المكسيك.

وعلى مدار تعاملات شهر أيار/مايو المنقضي ، فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 15% ، فى أول خسارة شهرية خلال هذا العام ،وبأكبر خسارة شهرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي.

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آثار الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" توترات التجارة العالمية من خلال تهديده بفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية ،والمكسيك تعتبر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة و مورد رئيسي للنفط الخام.

وقال بنك جولدمان ساكس يوم الأحد إن الحروب التجارية المتصاعدة والنشاط الأضعف للاقتصاد العالمي مؤشرات قلصت المعنويات فى سوق النفط.

وأضاف البنك الأمريكي "لقد تفاقم حجم وسرعة تحرك أسعار النفط لأسفل بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الإنتاج الأمريكي القوي وارتفاع مخزونات الخام".

وتعتبر الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تزال هي الأكثر أهمية بالنسبة لتوقعات الاقتصاد العالمي ، لكن إضافة التوترات بين الولايات المتحدة والمكسيك أثار صورة أبطأ للاقتصاد وبالتالي ضعف آفاق الطلب عالمي على النفط.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 3 منصة ، فى أول زيادة أسبوعية خلال شهر ،ليرتفع إجمالي المنصات العاملة فى حقول الزيت الصخري إلى 800 منصة.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 46% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 12.3 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.