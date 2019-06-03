شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 3% بفعل تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" أكثر من3% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين بصدد تكبد أول خسارة خلال أربعة أيام ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري ، حيث تحتاج أكبر عملة رقمية فى العالم إلى محفزات جديدة تدعم استمرار السوق الصاعد ، وقد يمتد الهبوط الحالي لفقد مستويات الحاجز النفسي عند 8,000$.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:05بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول8,448$ بانخفاض قدره 287$ بنسبة 3.2%،حيث سعر الافتتاح عند 8,735$،وسجلت أعلى مستوي عند 8,845$ ، وأدنى سعر عند 8,335$.

فقد "البتكوين" يوم الأحد ارتفاعا بنسبة 2.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع التمسك بالتداول أعلى مستويات 8,000$ لكل وحدة بتكوين.

وعلى مدار أيار/مايو ، حقق البتكوين ارتفاعا بنسبة 62% ، فى رابع مكسب شهري على التوالي ، وبأكبر مكسب شهري منذ آب/أغسطس 2017.

تعاذ تلك المكاسب الشهرية القوية إلى السوق الصاعد الذي سيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم ، بعد توارد العديد من الأخبار الإيجابية ،ودخول مؤسسات مالية ضخمة للاستثمار فى صناعة التشفير.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بنحو 72 مليار$ إلى إجمالي 268 مليار$ ،مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

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وقفزت القيمة السوقية يوم 30 أيار/مايو الماضي إلى إجمالي 287 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ أواخر تموز/يوليو 2018.

تراجعت هيمنة البتكوين على التعاملات بالسوق الرقمية إلى حدود 55% ، لتواصل الابتعاد عن أعلى نسبة هيمنة فى أكثر من عامين عند 60.52% المحققة منتصف الشهر الماضي ، فى علامة على تباطؤ الطلب الاستثماري على أكبر عملة رقمية فى العالم.

حيث يحتاج البتكوين فى الوقت الحالي إلى محفزات جديدة تدعم انتعاش الأسعار لاستكمال السوق الصاعد ،ومع شح تلك المحفزات حتى الآن فالتوقعات تشير إلى استمرار موجة الهبوط الحالي ، وحينها قد نفقد التداول أعلى مستويات الحاجز النفسي عند 8,000$.

يعتقد "مايك نوفوغراتز" أن تبني تكنولوجيا البلوكشين من قبل شركات التكنولوجيا الرئيسية واهتمام شركات وول ستريت ساعد كثيرا فى انتعاش الأسعار بالفترة الأخيرة.

وتوقع نوفوغراتز "مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال" أن تظل أسعار البتكوين تتداول ضمن نطاق 7,000$ إلى 10,000$ خلال الفترة القادمة.

ويعتقد "بارت سميث" من "سسكويهانا" أن الاستثمار فى البتكوين مضاربات بدون أدني شك ،لكن المخاطرة فى تداول العملات المشفرة ليست أكبر من التداول فى سوق الأسهم أو أي فئة من الأصول التقليدية الأخرى.