شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش قطاع الصناعات التحويلية فى بريطانيا للمرة الأولى منذ 2016 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات القطاع الصناعي لشهر أيار/مايو بمستوي 49.4 نقطة ،مسجلا انكماشا للمرة الأولى منذ تموز/يوليو 2016 ، أسوأ من توقعات الخبراء مستوي 52.5 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت مستوي 53.1 نقطة ، هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.

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