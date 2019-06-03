شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 4 أشهر قبيل بيانات قطاع الصناعات البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن قطاع الصناعات التحويلية فى المملكة المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الثاني من هذا العام.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.2% حتى الساعة 07:50 جرينتش،ليتداول عند 1.2654$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2628$،وسجل الأعلى عند 1.2655$ ، والأدنى عند 1.2625$.

حقق الجنيه يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال خمسة أيام ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.2559$.

وعلى مدار أيار/مايو المنصرم ،فقدت العملة الملكية "الجنيه " نسبة 3.1% مقابل العملة الأمريكية "الدولار" ،فى ثالث خسارة شهرية على التوالي ،وبأكبر خسارة شهرية منذ أيار/مايو 2018.

وتعاذ تلك الخسارة الشهرية الكبيرة إلى التطورات السلبية التي شاهدتها بريطانيا حول انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي " بريكست" ،خاصة فشل رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" فى التوصل لاتفاق مع حزب العمال حول بريكست ،وظهور معارضة قوية داخل حزب المحافظين "الحزب الحاكم" حول استمرار "ماي" فى منصبها.

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دفعت تلك التطورات إلى قيام " تيريزا ماي" بالإعلان عن تقدم استقالتها رسميا فى السابع من حزيران/يونيو الجاري ، الأمر الذي زاد من حالة عدم اليقين السياسي داخل البلاد ، وعزز من احتمالات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، ليواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع مع هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.121% ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2017 ،مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ،بالإضافة إلى تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن قطاع الصناعات البريطاني خلال أيار/مايو ، وتوفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الثاني من هذا العام.

يصدر بحلول الساعة 08:30 جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي المتوقع مستوي 52.5 خلال أيار/مايو وسجل المؤشر مستوي 53.1 في نيسان/أبريل.