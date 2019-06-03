شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار للأدنى له في خمسة أشهر أمام الين في أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 14 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 108.23 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.37 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في خمسة 108.07، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 108.40، مع العلم أن الزوج افتتح تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع والشهر الماضي عند مستويات 108.29.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن قراءة مؤشر الإنفاق الرأسمالي والتي أظهرت تسارع النمو إلى 6.1% مقابل 5.7% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.6%، كما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها البرمجيات تسارع النمو إلى 6.9% مقابل 5.5% في الربع الرابع، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.3%.

Advertisements

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي نيكاي من قبل ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.8 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر نيسان/أبريل عند ما قيمته 49.6، متفوقة على التوقعات عند 49.7، ومقابل اتساعاً عند ما قيمته 50.2 في آذار/مارس الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لخطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي راندال كوارليس في جامعة نيويورك تحت عنوان "المرحلة التالية في انتقال الـLIBRO"، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 50.8 مقابل 50.6 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 52.6 في نيسان/أبريل.

وذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تسارع النمو إلى ما قيمته 53.0 مقابل 52.8 في نيسان/أبريل، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تسارع النمو إلى 51.5 مقابل 50.0، وذبك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 0.9% في آذار/مارس.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد في شيكاغو، ويأتي ذلك قبل ساعات من الحديث المرتقب لرئيس اللجنة الفيدرالية ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الثلاثاء حيال إستراتيجية سياسة الاحتياطي الفيدرالي والأدوات بالإضافة إلى ممارسات الاتصال في الحدث الذي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي.