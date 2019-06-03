شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للايتكوين في أولى جلسات الأسبوع مستكملة أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها في عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع اليوم الاثنين مستكملة مسيرات الأسبوع والشهر الماضي في تحقيق المكاسب بشكل محدود للغاية بعد أن اختبرت في مطلع الأسبوع السابق الأعلى لها منذ السابع من حزيران/يونيو الماضي عند 122.16$ ودخولها عقب ذلك في عمليات تصحيحية محدودة لمكاسبها الموسعة الأخيرة المدعومة باستعادة العملات الرقمية اهتمام المستثمرين خلال هذا العام عقب خسائرها العام الماضي.

وفي تمام الساعة 05:40 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.25% إلى مستويات 115.07$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.54$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 116.26$، بينما حققت الأدنى لها عند 113.10$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 7.15$ مليار.

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هذا وقد حققت اللايتكوين خلال الأسبوع الماضي مكاسب بقرابة 2% لتعكس مكاسبها الأسبوعية الخامسة على التوالي وأطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها في عام، كما حققت خلال الشهر السابق مكاسب فاقت 56% لتظهر أفضل أداء شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2017، حينما حققت مكاسب فاقت 164% وعكست آنذاك أفضل أداء شهري لها على الإطلاق، موضحة بذلك أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين.

ويأتي ذلك في ظلال عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين حيال الأصول الرقمية المشفرة مع مطلع هذا العام وبالأخص وسط خسائر البورصات العالمية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة من جراء الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع العديد من البلدان العالمية وبالأخص الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يؤدي لركود عالمي، ما يدفع المستثمرين للتحوط من الأصول ذات المخاطر العالية.