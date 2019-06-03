شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة للجلسة الرابعة على التوالي متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة من الأدنى لها منذ 30 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي متغاضية بذلك عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده من الأدنى له منذ 27 من أيار/مايو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:29 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.47% لتتداول حالياً عند 14.64$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأدنى لها في أكثر من سبعة أشهر مقارنة مع الافتتاحية عند 14.58$ للأونصة، بنما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 97.67 موضحاً ارتداده من الأدنى له في أسبوع مقارنة بالافتتاحية عند 97.64.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لخطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي راندال كوارليس في جامعة نيويورك تحت عنوان "المرحلة التالية في انتقال الـLIBRO"، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 50.8 مقابل 50.6 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 52.6 في نيسان/أبريل الماضي.

وذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تسارع النمو إلى ما قيمته 53.0 مقابل 52.8 في نيسان/أبريل، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تسارع النمو إلى 51.5 مقابل 50.0، وذبك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 0.9% في آذار/مارس.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد في شيكاغو، ويأتي ذلك قبل ساعات من الحديث المرتقب لرئيس اللجنة الفيدرالية ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الثلاثاء حيال إستراتيجية سياسة الاحتياطي الفيدرالي والأدوات بالإضافة إلى ممارسات الاتصال في الحدث الذي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي.

Advertisements

على الصعيد الأخر، لا تزال الأسواق تعمل على تسعير الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع العديد من البلدان العالمية وبالأخص الصين التي قامت السبت الماضي برفع التعريفات الجمركية على سلع وبضائع أمريكية تقدر بقيمة 60$ مليار من 10% إلى 25%، وذلك رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي برفع التعريفات الجمركية على سلع وبضائع صينية تقدر بنحو 200$ مليار من 10% إلى 25%.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب قام في نهاية الأسبوع الماضي بتحويل فهوة مدفع التعريفات الجمركية إلى المكسيك ثم الهند، حيث أعرب الخميس الماضي من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه سيفرض تعريفات جمركية 5% على جميع المنتجات الواردة لبلاده من المكسيك بحلول العاشر من هذا الشهر وذلك ما لم توقف المكسيك "المهاجرين غير الشرعيين" من التسلل إلى الولايات المتحدة.

كما نوه الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك لكونه قد يقدم على رفع التعريفات الجمركية على واردات الولايات المتحدة من المكسيك إلى 25% بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ورداً على تلك التهديدات أفاد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور السبت الماضي عن كون بلاده قد تشدد ضوابط الهجرة لتهدئة التوترات مع الإدارة الأمريكية، معرباً إنه يتوقع "نتائج جيدة" من المحادثات المرتقب إجرائها في واشنطون خلال هذا الأسبوع.

وفي أحدث تطورات الحرب التجارية بين اكبر اقتصاديان في العالم، أفادت بكين أنها لا تريد حقاً حرباً تجارية، إلا أنها لا تخجل من الحرب، وجاء ذلك بالتزامن مع فتح الصين تحقيقاً مع شركة فيدكس الأمريكية للشحن لكونها فشلت في تسليم طرود وشحنات إلى عناوين صحيحة، وجاء ذلك عقب تقرير تطرقت إلى أن الطرود والشحنات الموجهة إلى عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي من الولايات المتحدة قد تم إعادة توجيها إلى مصدرها مرة أخرى مؤخراُ.

وفي سياق أخر، حذر وزير الدفاع الصيني وي فنج أمريكا من التدخل في النزاعات الأمنية لبلاده مع تايوان في بحرب الصين الجنوبي، وجاءت تلك التحذيرات، عقب تصريحات للقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان السبت الماضي أعرب الأخير من خلالها أن بلاده لم تعد "تتحسس خطواتها" حيال سلوك الصين في آسيا، ما يعكس تصاعد في الاحتكاكات بين بكين وواشنطون ويدفع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومن بينها الفضة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الشهر الماضي أفادت وزارة المالية الروسية بأن إنتاج روسيا (رابع أكبر منتج للفضة عالمياً) من الفضة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2019 تراجع إلى 223.28 طن متري مقارنة بنحو 250.76 في نفس الفترة من العام الماضي 2018، ونود الإشارة، لكون أكثر من 60% من الطلب العالمي للفضة يأتي من القطاع الصناعي الذي قد يتأثر سلباً بالحرب التجارية القائمة بين أكبر دولتان صناعيتان في العالم.